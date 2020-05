Aucun nouveau cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a confirmé que le nombre de cas déclarés de COVID-19 dans la région est demeuré inchangé, ce mercredi 20 mai.

Selon les autorités de santé publique, la situation actuelle est la suivante : 44 cas positifs, une personne hospitalisée et deux décès. On dénombre également 33 personnes rétablies.

Selon le CISSS, 8 personnes sont aussi en auto-isolement et sont suivies par la Santé publique.

Nombre de cas confirmés par MRC au Bas-Saint-Laurent :

La Matapédia : moins de 5

La Matanie : moins de 5

La Mitis : moins de 5

Rimouski-Neigette : 8

Les Basques : moins de 5

Rivière-du-Loup : 25

Témiscouata : 5

Kamouraska : moins de 5

Bas-Saint-Laurent : 44

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données de l'Institut national de la santé publique du Québec font état de 578 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures. Le total de personnes infectées au Québec se chiffre maintenant à 44 775. On déplore depuis hier 71 nouveaux décès, pour un total de 3 718 dans la province. On compte aussi 1 516 hospitalisations, dont 183 aux soins intensifs (+3).

Depuis le début de la crise, 12 822 personnes sont rétablies.

RAPPEL DES CONSIGNES

Pour limiter autant que possible la propagation du coronavirus, les mesures suivantes sont toujours recommandées par la santé publique :