Le député Denis Tardif encourage le port du masque

Depuis le 12 mai dernier, le premier ministre du Québec François Legault recommande le port du masque dans les lieux publics. Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif, désire encourager les gens de la circonscription à continuer de suivre les recommandations de la santé publique et à commencer à porter le masque.

«J’aimerais rappeler que le combat contre le virus n’est pas terminé et qu’il faut faire confiance à la direction de la Santé publique», déclare Denis Tardif. Afin de souligner l’importance du port du masque, la photo de profil de la page Facebook du député a été modifiée afin de montrer M. Tardif avec un masque. Celui porté par le député sur la photo a été acheté chez Centre mode Beaulieu à Rivière-du-Loup.

Ces masques peuvent être artisanaux ou achetés dans un commerce de vêtements. L’important, c’est d’encourager les gens d’ici. «Au début de la crise, nous avons ouvert une page nommée Achat local MRC de Rivière-du-Loup, Témiscouata, les Basques. Plusieurs artisans et entreprises y affichent déjà des masques. Nous vous invitons à aller sur cette page pour encourager l’achat local et soutenir les entrepreneurs d’ici», ajoute le député.

Cette page Facebook compte plus de 2 700 membres et a pour but d’offrir une vitrine aux entrepreneurs et artisans de la circonscription. C’est l’équipe du député qui en fait la gestion. Sur la page, on peut voir que plusieurs personnes et entreprises offrent des masques dont Mme Louise-Andrée, Designer, Chéné Sasseville, Nettoyeur plus, Pelmains Création, La Boutique du travailleur, Étincelle publicité marketing, Mme Lise D’Astous, MP Tissus, La biscoteuse, Les créations d’Annie et Le Trémä.