Des policières patrouillent à cheval au centre-ville de Rivière-du-Loup

Deux policières de la Sûreté du Québec ont attiré bien des regards aujourd'hui au centre-ville de Rivière-du-Loup. C'est à cheval qu'elles ont appliqué le Code de la sécurité routière et fait sentir leur présence dans différents secteurs achalandés.

Après une présence à l'intersection des rues Lafontaine et Hôtel-de-ville, elles se sont dirigées vers l'école Roy et se rendaient vers des résidences de personnes âgées en après-midi. L'équipe équestre était de passage il y a quelques jours à Montmagny et à La Pocatière hier.

«L'équipe équestre s'est donnée comme mission de renforcer le sentiment de sécurité en menant une opération de visibilité. Elle fera aussi de la surveillance policière pour le respect des arrêts obligatoires et l'utilisation du cellulaire au volant, notamment», explique le sergent Claude Doiron de la Sûreté du Québec.

Les policières de l'équipe équestre se rendront aussi au parc de la Pointe, au parc du Campus-et-de-la-Cité, au parc des Chutes à Rivière-du-Loup au cours de la journée, en plus de se poster à diverses intersections du centre-ville pour surveiller le comportement des automobilistes.

La hauteur à laquelle se trouvent les policières sur leur monture, des chevaux canadiens, leur permet de vérifier plus facilement le port de la ceinture de sécurité et les infractions liées au cellulaire au volant. Quelques passants curieux se sont arrêtés pour poser des questions à propos de leur travail.

L'équipe équestre de la Sûreté du Québec est composée de huit chevaux canadiens et elle participe à plusieurs types d'activités dont les patrouilles, des évènements sociocommunautaires, philanthropiques et protocolaires. Elle peut aussi participer à des opérations de sauvetage et de recherches en forêt.