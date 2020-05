Solidarité, entraide, protection

Afin de répondre aux demandes du gouvernement en termes de protection de la population, l’équipe de la Braderie d’Acti-Familles, ainsi qu’une douzaine de bénévoles (coupe de tissus, couturières, etc.) ont mis la main à la pâte pour confectionner plus de 600 masques, en plus de 1200 en commande.

Toute cette opération servira à protéger la population du Transcontinental (personnel scolaire, municipal, entreprises, etc), en plus de supporter l’organisme pour passer au travers de cette crise.

On tient à spécifier que la Braderie parvient à confectionner les masques à partir des dons reçus (tissus ou vêtements, élastiques, etc.) ainsi qu’avec certains éléments neufs. Toutefois, les élastiques étant en forte demande, donc rares, la couturière a eu l’idée d’utiliser du lycra de maillot de bain et cela fonctionne très bien. Donc continuez de donner, cela est très utile d’autant plus en temps de pandémie. Si vous désirez vous impliquer, appelez au 418-893-5389 ou par Facebook.