Courir pour «Réalise ton rêve»

La semaine dernière, le club Optimiste de Rivière-du-Loup a lancé le programme «Réalise ton Rêve» afin de venir en aide financièrement aux jeunes provenant de milieux défavorisés qui désirent pratiquer une discipline sportive ou artistique. Pour promouvoir l'initiative, mais surtout pour aider à la collecte de fonds, Dany Pelletier entend courir... et courir beaucoup !

«Quand tu cours après l'argent, des fois, tu dois courir pour vrai», lance le sympathique coureur. Il s'agit d'une initiative personnelle pour celui qui est facteur et porte-parole du Club Optimiste. «Je désire tout simplement donner le meilleur de moi-même au profit des jeunes qui proviennent de familles à faibles revenus», souligne M. Pelletier.

Ce dernier entend courir le vendredi 15 mai pas moins de 17 boucles de 10,18 kilomètres pour un total de 173 kilomètres entre son domicile et Cacouna via la rue Beaubien. Pas moins de 173 kilomètres en une journée et Dany Pelletier pourrait même prolonger son défi jusqu'à 6 jours pour dépasser les 1 000 km et peut-être même égaliser le recours de course à pied de six jours. «Si le corps le prend bien», lance-t-il en riant.

Le but, dit-il, n'est pas de battre le record actuel de 1036,8 km, mais de l'égaliser. Ce record a été établi par Yiánnis Koúros en 2005 à l'âge de 49 ans. Et pourquoi ne pas le battre ? «Par respect. C'est tout un défi. Je ne veux pas faire de mal alors l'égaliser c'est bien pour moi. Je sais qu'un record est fait pour être battu, mais moi je commence par une journée, et la suite... ben on verra !»

Tout au long de son défi qu'il soit d'une journée ou de six jours, la population est invitée à participer à la campagne de collecte de fonds en donnant à cette adresse : https://fr.gofundme.com/f/programme-realise-ton-reve ou directement au coureur.

Soulignons que le programme vise principalement à rembourser les couts reliés à l’inscription et à l’équipement s’il y a lieu.