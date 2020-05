Maxi remet 3 098 $ au Carrefour d’initiatives populaires

La bannière Maxi a tenu le Grand Récupéra-Don, une cueillette de contenants consignés dans les stationnements d’une quarantaine de ses magasins à travers le Québec. Cette initiative a permis au Maxi de Rivière-du-Loup de remettre une somme de 3 098 $ au Carrefour d’initiatives populaires.

Les clients qui se présentaient aux points de collecte pouvaient choisir de conserver le remboursement de la consigne, ou de l’offrir sous forme de don à l’organisme affilié à l’épicerie où ils faisaient leur dépôt. Les Québécois ont répondu à l’appel, alors que deux millions de contenants consignés ont été récupérés dans la province. À l’échelle provinciale, Maxi a ainsi pu donner 169 576 $.

Faisant preuve d’une grande générosité, les consommateurs de la région du Bas-Saint-Laurent ont remis la somme de 3 109 $ aux organismes communautaires locaux par le biais des remboursements. Ce montant a été doublé par Maxi pour un grand total de 6 217 $. Le Maxi de Rimouski a remis 3 119 $ à Moisson Rimouski.

«C’est avec beaucoup de fierté que je constate la générosité de nos clients de la région du Bas-Saint-Laurent. Les équipes des Maxi de Rimouski et de Rivière-du-Loup ont tout mis en œuvre pour assurer le bon déroulement du Grand Récupéra-Don, et nous étions heureux de voir autant de Québécois répondre à l’appel. Grâce à eux, nous avons soulagé les foyers qui accumulaient les contenants consignés depuis près de deux mois, et nous avons soutenu des organismes de la région qui font face à des moments particulièrement difficiles», a déclaré David Talbot, directeur du Maxi de Rivière-du-Loup.