Rivière-du-Loup met son drapeau en berne

La Ville de Rivière-du-Loup met en berne les drapeaux en façade de l’hôtel de ville pour exprimer sa profonde tristesse quant à la terrible tragédie survenue en Nouvelle-Écosse.

La Ville joint ainsi sa voix à plusieurs autres villes du Québec, à l’Assemblée nationale et au Parlement d’Ottawa. Ce geste hautement symbolique traduit la solidarité des Louperivois et leur sympathie envers les familles et les proches des victimes, dont fait partie une agente de la GRC, ainsi qu’envers les diverses communautés affectées.