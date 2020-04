VOLCAN propose des solutions de formation sur mesure

VOLCAN, le Regroupement des services de formation aux entreprises salue la mise en place du Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME) annoncée le 6 avril dernier par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, une initiative du gouvernement et de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT).

En raison du ralentissement économique occasionné par la pandémie de COVID-19, cette mesure permet aux entreprises de recevoir une aide financière pour couvrir les frais des activités de formation de la main-d’œuvre, tout en favorisant le développement des compétences et le maintien en emploi.

Reconnus et impliqués activement dans le milieu socioéconomique de la région, les trois établissements d’enseignement qui composent VOLCAN, soit l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), le Cégep de Rivière-du-Loup et la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, réitèrent leur engagement à soutenir les entreprises dans leurs démarches de formation afin de les aider à préparer la relance de leurs activités.

VOLCAN est le point d’accès à des services-conseils, des formations de qualité et des solutions sur mesure pour les travailleurs, les entreprises et les organismes de la région de Rivière-du-Loup. Les conseillères en formation sont en mesure d’accompagner efficacement les propriétaires, gestionnaires d’entreprises et travailleurs autonomes afin de leur proposer des projets de formation adaptés à leurs besoins et se qualifiant au PACME. Diverses formations sont accessibles en ligne, notamment concernant le télétravail, l’utilisation d’outils collaboratifs tels que Teams et Zoom, le français écrit, les langues secondes, la suite Office et la formation sur l’hygiène et la salubrité en milieux de travail. Sont aussi disponibles des formations en lien avec la gestion des ressources humaines, la gestion du changement, la gestion du stress, le service à la clientèle, la communication organisationnelle, le leadership, le développement des affaires, etc.

Grâce aux réseaux de partenaires des trois établissements, d’autres formations peuvent également être mises à profit dans une diversité de secteurs d’activité. De plus, il est actuellement possible d’entreprendre à distance une démarche de Reconnaissance des acquis et des compétences dans plusieurs programmes. Pour faire appel aux conseillères en formation de VOLCAN par courriel : [email protected] ou par téléphone : 418 862-8226.