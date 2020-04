Les Grands amis du KRTB de Rivière-du-Loup innovent en instaurant un réseau de [email protected] L’initiative permettra à l’organisme de poursuivre sa mission même en période de confinement et de soutenir les jeunes.

«Les [email protected] ont été créés dans le but d’offrir un parrainage ponctuel à des jeunes de 5 à 17 ans qui ont besoin de soutien psychosocial durant la pandémie. Comme les jeunes sont souvent sur les réseaux sociaux, il était essentiel pour un organisme comme le nôtre de s’adapter à cette réalité virtuelle», explique la coordonnatrice, Annie Lachance.

Ce sont les parents qui doivent inscrire leur enfant. Une fois le processus d’approbation complété, ces derniers pourront être mis en contact avec un(e) [email protected] / [email protected] par téléphone ou en utilisant un logiciel vidéo, comme Skype ou Messenger. Le service est gratuit et les jeunes n’ont pas à être déjà membre de l’organisme.

«La rencontre sera adaptée aux besoins, à l’âge et la réalité du jeune, mais ne couvrira pas le soutien scolaire», précise Mme Lachance, ajoutant qu’il est possible de s’inscrire et de bénéficier d’un [email protected] même sans compte Facebook. «Nous conviendrons ensemble d’un fonctionnement adapté». Tous les [email protected] sont des personnes dont l’absence d’antécédents criminels a été vérifiée.

Les parents qui désirent inscrire leur enfant ou adolescent, de même que celles et ceux qui aimeraient s’engager comme [email protected], peuvent le faire par téléphone au 418-867-5885 poste 161, par courriel : [email protected] ou via notre page Facebook : Grands Amis du KRTB. Un ou une responsable entrera en communication avec vous rapidement. Si vous désirez soutenir l’initiative, vous pouvez nous contacter de la même manière.