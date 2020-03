Annulation de certains spectacles jusqu’au 26 mars

À la suite de l’annonce du premier ministre du Québec interdisant tout rassemblement intérieur de plus de 250 personnes, Rivière-du-Loup en spectacles suspend ses activités de diffusion de 250 personnes et plus dès maintenant, et ce jusqu’au 26 mars inclusivement.

Par conséquent, les spectacles énumérés sont officiellement annulés :

Alex Nevsky, samedi 14 mars;

Le malade imaginaire, jeudi 19 mars;

François Bellefeuille, samedi 21 mars;

Colombie/Les Grands Explorateurs, mercredi 25 mars;

2 Frères, jeudi 26 mars.

Dès demain, les détenteurs de billets pour ces représentations seront contactés par les préposés à la billetterie pour effectuer un remboursement ou un crédit.

Les spectacles de 250 personnes et moins seront quant à eux maintenus :

Ripopée, dimanche 15 mars;

Les Soirées Juste pour rires, vendredi 20 mars;

Les Louanges, mercredi 25 mars.

Veuillez noter que Rivière-du-Loup en spectacles prend des mesures accrues pour optimiser la propreté des lieux. Nous suivons l’évolution de la situation de près et nous informerons la clientèle de tout développement. L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles tient à exprimer ses excuses auprès de sa clientèle pour ce contretemps évidemment hors de son contrôle.