Stade de la Cité des Jeunes : les élus en réflexion

La décision des élus louperivois sur les soumissions reçues pour la réfection du Stade de la Cité des Jeunes attendra quelques jours. Le conseil municipal a annoncé vouloir s’offrir une semaine de réflexion afin de faire le meilleur choix pour les citoyens.

La mairesse Sylvie Vignet a expliqué qu’elle ne voulait pas précipiter la décision, bien que le temps presse. Elle dit être consciente que celle-ci est importante et qu’elle aura un impact direct sur le fardeau fiscal des Louperivois, d’autant plus que d’autres projets d’envergure sont actuellement en branle à Rivière-du-Loup.

«C’est un dossier compliqué et on se rend compte avec l’ouverture des soumissions qu’il a un impact important sur la taxation des citoyens et on est sensible à cela, a-t-elle souligné. On veut prendre le temps de trouver des solutions financières et regarder ce projet-là plus en profondeur.»

En point de presse à l’hôtel de ville, en marge d’une séance extraordinaire qui n’a finalement pas eu lieu, Mme Vignet a mentionné que les gestionnaires municipaux avaient reçu un mandat clair au cours des prochains jours. De concert avec les élus, il faut regarder tous les projets présentement sur la table et trouver une façon de limiter les couts.

«On a cinq projets avec un montant total et on ne veut pas dépasser ça […] On veut s’assurer de respecter ce qu’on a dit aux citoyens. Là, on le dépasserait et ça ne va pas avec notre ordre de pensée. On va donc travailler un petit peu plus», a-t-elle déclaré.

Dans le cas de la réfection du Stade de la Cité des Jeunes, Mme Vignet n’a pas caché que l’intérêt actuel des élus est de privilégier la réalisation intégrale du projet, soulignant que reporter certains travaux dans le temps ne ferait qu’augmenter leur cout.

Mais encore une fois, elle ne souhaite pas refiler toute la facture aux contribuables.

«Si on ne touchait rien, ça représenterait environ 40 $ par année [sur le compte de taxes]. On ne veut pas cela, déjà qu'il va y avoir de la taxation [supplémentaire] dans les prochaines années. On veut essayer de trouver des solutions. Est-ce qu’on devra faire sauter un projet qu’on avait planifié? Ça fait partie des options que nous allons regarder», a conclu la mairesse.

Le 4 mars, on apprenait que le prix des soumissions pour la construction de la glace olympique variait entre 10,4 M$ et près de 12 M$. La Ville avait alors précisé que les montants allaient être revus à la baisse, car les travaux portant sur les arénas ne sont pas taxables, mais on avait tout de même noté que l’estimation municipale de 9,4 M$ pour le projet allait être dépassée. La différence pourrait d'ailleurs être encore plus importante si le projet était finalement réalisé dans son entièreté.

Les élus se prononceront officiellement lors de la séance ordinaire du conseil municipal prévue le 16 mars prochain.