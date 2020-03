Traverse Trois-Pistoles – Les Escoumins: le député Denis Tardif réplique

Le député de Rivière-du-Loup - Témiscouata, Denis Tardif, a répliqué au comité citoyen Sauvons l'Héritage à la suite de la manifestation qui a eu lieu le lundi 9 mars sur la colline Parlementaire.

«(...) Il faut garder la tête froide et considérer l’évolution du dossier avec les acteurs du milieu ainsi qu’avec l’opérateur du bateau, la Compagnie de Navigation des Basques (CNB)», a souligné le député par voie de communiqué.

En écho aux reproches lié à son absence et à son manque d'initiative dans le dossier, Denis Tardif a tenu à rappeler qu'il a déjà rencontré trois membres du comité le 17 janvier dernier. «Une demande qui nous était parvenue, par courriel, la veille, le 16 janvier, à 21 h 44», souligne-t-il. Le député ajoute que lors de cette réunion, son organisation leur a offert d’organiser une rencontre avec le cabinet du ministre des Transports ou le bureau de la ministre régionale, Marie-Eve Proulx, ce que le comité a refusé.

Il reproche aussi au comité de ne pas effectuer de demande ou de suivi auprès de la Compagnie de Navigation des Basques, ou à la ministre responsable de la région, ou même avec le cabinet du ministre des Transports. Le député ajoute qu'une seule rencontre a eu lieu le 29 janvier avec la MRC des Basques pour discuter du financement du comité.

De plus, Denis Tardif soutient que le comité n'a jamais recontacté son bureau pour un suivi ou pour apporter une information afin de faire avancer le dossier depuis le 17 janvier dernier.

«Je reconnais le droit à la critique des groupes de pression et de toutes les citoyennes et les citoyens. Toutefois, les faits restent les faits et l’interprétation est libre à chacun. J’aimerais que l’on se penche davantage sur les faits», a précisé le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata.

Toujours par voie de communiqué, il souligne que les organismes impliqués dans le dossier, la Compagnie de Navigation des Basques, les MRC des Basques et de la Haute-Côte-Nord, le cabinet du ministre des Transports et mon bureau s’entendent pour affirmer que le dossier chemine bien et qu’il est toujours actif autant au niveau gouvernemental qu’au niveau administratif.

«Je réitère l’invitation que j’ai déjà lancée au comité Sauvons l’Héritage lors de notre unique rencontre du 17 janvier : notre porte est grande ouverte. Je suis tout à fait disposé pour une nouvelle rencontre. Gardons la tête froide dans ce dossier», a précisé le député.

Rappelons que le 14 novembre dernier, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il n'accordera aucune aide financière pour rénover le traversier l'Héritage 1, qui nécessite des travaux de l'ordre de 5 M$.