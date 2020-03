L’Association de développement de la Vallée-des-Lacs lance une démarche de marketing territorial

L’Association de développement de la Vallée-des-Lacs, en collaboration avec la MRC de Témiscouata, entame une démarche de marketing territorial dans le but de développer une stratégie d’attractivité pour le territoire de la Vallée-des-Lacs, regroupant six municipalités de la MRC: Auclair, Biencourt, Lejeune, Lac-des-Aigles, Saint-Michel-du-Squatec et Saint-Juste-du-Lac.

Les municipalités du territoire de la Vallée-des-Lacs connaissent depuis plusieurs années une baisse démographique importante occasionnant des problématiques sérieuses au sein de leurs communautés. Elles se doivent alors d’être attractives afin d’encourager de nouvelles familles et de nouveaux entrepreneurs à venir s’y établir. Une image claire et représentative de la Vallée-des-Lacs permettra d’attirer de nouveaux citoyens et entrepreneurs, en plus de générer un fort sentiment de fierté chez les citoyens actuels.

La démarche de marketing territorial découle de la volonté du conseil d’administration de l’Association, formée par les élus des six municipalités, de trouver des solutions innovantes pour contrer la baisse de la démographie dans la région et la fermeture de ses services de proximité.

Pour réaliser ce projet, l’Association a octroyé le mandat à Visages régionaux, une agence spécialisée en marketing territorial et en développement des communautés. Ce mandat se déroulera de février à septembre 2020. D’abord, une marque territoriale sera développée par l’analyse du territoire et la tenue d’une consultation en ligne. Aux constats de cette analyse et consultation seront créées une identité visuelle, une stratégie de communication adaptées à la région ainsi que des recommandations d’actions structurantes pour maximiser le potentiel d’attractivité de la région.

CONSULTATION EN LIGNE

L’Association de développement de la Vallée-des-Lacs invite dans le cadre de cette démarche la population et les entreprises de son territoire à participer à la consultation en ligne qui se tiendra du 9 au 29 mars prochain. En participant à cette consultation, résidents et employeurs contribueront à la construction de la marque territoriale en partageant leur expérience et mode de vie dans la Vallée-des-Lacs. Les participants à la consultation en ligne courent la chance de gagner un prix de participation. Pour participer: https://www.visagesregionaux.com/consultation-publique/