Salon agro-machinerie : une première édition couronnée de succès

Quelques jours seulement après la première édition du Salon agro-machinerie Financement agricole Canada, les promoteurs dressent un bilan des plus positifs de ce rendez-vous agricole et agroalimentaire au Kamouraska.

S’étant tenu les 28, 29 février et 1er mars au Centre Bombardier de La Pocatière, le Salon a permis à la cinquantaine d’exposants présents d’accueillir un peu plus de 2 000 visiteurs lors de la fin de semaine.

«Nous sommes ravis de la réponse de la population», a mentionné Jean D’Amour, promoteur. «Nos visiteurs nous ont confirmé non seulement la pertinence de tenir pareil événement, mais aussi ils ont corroboré toute l’importance et la place qu’occupent les entreprises agricoles et agroalimentaires situées sur notre territoire.»

En plus de pouvoir discuter avec les principaux équipementiers et concessionnaires agricoles, les visiteurs étaient appelés à participer à des événements organisés en marge du Salon, question d’en savoir davantage sur les dernières nouveautés en matière d’équipements et de financement.

Partenaire majeur du Salon agro-machinerie, l’organisme Financement agricole Canada s’est montré tout aussi heureux du succès de la fin de semaine.

«Félicitations à toute l’équipe et aux exposants pour ce premier rendez-vous», a affirmé Denis Williams, directeur régional de Financement agricole Canada. «Le Salon agro-machinerie a démontré hors de tout doute qu’un événement d’une telle envergure n’est pas réservé uniquement pour les grands centres; il est effectivement possible de susciter l’intérêt de la population dans la région du Bas- Saint-Laurent.»

Trop tôt encore pour confirmer la tenue de l’événement l’an prochain, les promoteurs mentionnent qu’ils seront en lien avec la Ville de La Pocatière ainsi que leurs partenaires dans les prochaines semaines afin de prendre une décision finale.