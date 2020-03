Sauvons l’Héritage aux portes du parlement

Le comité citoyen Sauvons l’Héritage sera présent le lundi 9 mars devant l’Assemblée nationale afin d’exiger des réponses quant à l’avenir de la traverse Trois-Pistoles – Les Escoumins.

Alors que le gouvernement du Québec refuse de donner des réponses quant au financement des travaux nécessaires pour la remise en service du traversier l’Héritage 1 en 2020, les citoyens des Basques se rendront à Québec pour une manifestation.

Cette manifestation est une initiative du comité citoyen Sauvons l’Héritage et du Seafarers International Union of Canada (SIU). Des représentantes et représentants du Parti québécois et de Québec solidaire prendront la parole aux côtés du comité en ouverture du rassemblement.

Les communautés des Basques, de la Haute-Côte-Nord et d'Essipit sont dans l'incertitude depuis des mois concernant le financement des travaux permettant à l'Héritage 1 de reprendre la mer. La mobilisation bat son plein pour ce service essentiel pour la vitalité économique et sociale des régions.

Le rassemblement est prévu devant l’Assemblée nationale le 9 mars à 11 h. Une marche populaire suivra jusqu’aux bureaux du ministère des Transports du Québec.