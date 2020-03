Bientôt un nouveau parc de quartier à Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup a récemment annoncé qu’un nouveau parc sera aménagé dans le récent développement du quartier Saint-Ludger de Rivière-du-Loup au cours des prochains mois. Celui-ci sera situé au Nord-Est de la rue Joseph-Viel.

L’administration municipale a prévu dans le programme triennal d’immobilisations (PTI) des sommes de 199 476 $ en loisirs et de 78 740 $ en travaux publics pour l’aménagement du terrain et des sentiers piétonniers, de même que l’achat du module de jeux. Des liens d’accès depuis les rues Beaulieu et Serre-Freins sont prévus.

Afin de finaliser le concept d’aménagement, les citoyens du secteur sont invités à une soirée pour échanger et valider certains éléments prévus au projet, ce mardi 10 mars à 19 h 30, au gymnase de l’école La Croisée II (15, rue Vézina). Les personnes intéressées doivent prévoir des chaussures d’intérieur pour accéder au gymnase.

Ces dernières années, la Ville de Rivière-du-Loup a inauguré plusieurs nouveaux parcs liés aux nouveaux développements résidentiels. Les citoyens louperivois ont actuellement accès à une vingtaine de parcs et espaces verts. Pour davantage d’infos, il est possible de consulter une carte interactive en cliquant ici : https://villerdl.ca/fr/carte-interactive/activites/parcs-et-espaces-verts ou de consulter le Service loisirs, culture et communautaire au 418-862-0906.