Deuxième édition du Salon de l’outillage du Pavillon-de-l’Avenir

Le 2 avril prochain, de 11 h à 15 h, se tiendra la deuxième édition du Salon de l’outillage du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir. Pour promouvoir cet événement, le comité organisateur pourra compter sur le pilote de course de la série professionnelle Nascar Pinty’s Simon Dion-Viens qui en a accepté la présidence d’honneur.

Dès 11 h, le coureur automobile de Saint-Joseph-de-Kamouraska sera sur place pour rencontrer et discuter avec les visiteuses et visiteurs qui sont attendus en grand nombre. Plusieurs activités en lien avec l’univers de la course automobile se tiendront. Le simulateur du Pavillon-de-l’Avenir développé par le programme en soutien informatique en collaboration avec d’autres secteurs proposera des tours de piste virtuels. Sera aussi en montre un kart de compétition en lien avec la Coupe de superkarting de villes de Rivière-du-Loup.

Frédéric Asselin et Éric D’Auteuil, tous deux enseignants en électricité et membres du comité organisateur, ont tenu à remercier le pilote de la voiture 37 pour son implication. «Simon a accepté notre proposition avec empressement. C’est un gars de chez- nous, un pilote tout aussi passionné qu’expérimenté qui a réalisé de grandes choses dans son sport. Par sa gentillesse, sa détermination et son fair-play, il est un modèle pour nos élèves tant en piste qu’en dehors. C’est pourquoi il a reçu, au cours des dernières années, le diplôme honorifique de la commission scolaire remis en collaboration avec Premier Tech. Son nom a aussi été ajouté au tableau d’honneur entrepreneurial de l’École secondaire Chanoine-Beaudet. Il connaît bien la formation professionnelle. En matière d’outillage, il sait de quoi il parle. En course comme dans la vraie vie, de bons outils peuvent faire la différence; ils permettent d’améliorer les performances, bien plus, d’évoluer dans un environnement beaucoup plus sécuritaire.»

Initié l’an dernier par le secteur en électrotechnique, le Salon de l’outillage du Pavillon-de-l’Avenir s’adresse aux élèves de cet établissement et des écoles environnantes, aux entrepreneures et entrepreneurs, aux travailleuses et travailleurs qui œuvrent dans des métiers reliés à plusieurs programmes offerts dans ce centre de formation professionnelle. Citons notamment l’électricité, la charpenterie-menuiserie, l’électromécanique de systèmes automatisés, la mécanique de véhicules lourds routiers et d’engins de chantier, la plomberie-chauffage et l’entretien général d’immeubles. Il est aussi ouvert au grand public qui désire en savoir davantage sur les dernières nouveautés et innovations. Encore cette année, plusieurs grandes marques regroupées autour d’une quinzaine de kiosques viendront présenter leurs produits.

Le salon se veut à la fois convivial et interactif. Les visiteuses et visiteurs pourront expérimenter les outils sur place. S’ils le désirent, ils pourront aussi visiter les installations du Pavillon-de-l’Avenir, une opportunité pour découvrir les quelque 25 programmes qui y sont offerts.

Équipements de sécurité dans les secteurs industriels, manufacturiers et de la construction, outillage de toutes sortes, technologies de pointe, musique d’ambiance et café passion, tout sera mis en place pour faire de ce salon un événement d’envergure. Les élèves en vente-conseil tout comme ceux en conseil et vente de pièces d’équipement motorisé sont impliqués dans l’organisation. Soulignons que la face ouest du stationnement du Pavillon-de-l’Avenir sera transformée en salle d’exposition. Sera notamment exposé le véhicule extrême d’aventure, le KOMODO, qui sera complètement revampé au cours des deux prochaines années dans le cadre du projet En route vers l’avenir.