La Caisse Desjardins des Basques parraine la collecte de sang pour une 6e année

Sous la présidence d’honneur de Grégoire Théberge du Club Optimiste, district Est du Québec et Acadie, le 24 février dernier se tenait une collecte de sang organisée par la Caisse Desjardins des Basques en collaboration avec le Club Optimiste de Trois-Pistoles.

Employés, administrateurs et bénévoles étaient présents afin de donner généreusement de leur temps pour recevoir et accompagner les donneurs tout au long de la journée. Le succès de cette collecte repose sur les 87 donneurs qui se sont déplacés pour faire un don de vie et la Caisse tient à remercier chaleureusement chacun d’eux.

Avec le succès de cet événement et le don de vie que ce geste apporte, le comité organisateur de la Caisse Desjardins des Basques et le Club Optimiste de Trois-Pistoles se disent prêt à retrousser ses manches de nouveau et vous dit : «Merci beaucoup et à l’an prochain!»