Le 27e Quillethon Lorraine Ouellet-Castonguay rapporte 31 485 $ à Ligne de Vie du Témiscouata

À nouveau du 8 au 16 février dernier, les gens de la région ont donné un beau coup de pouce à Ligne de Vie du Témiscouata. Le 27e Quillethon Lorraine Ouellet-Castonguay tenu au Salon de Quilles Témis de Témiscouata-sur-le-Lac a donc permis de remettre une somme de 31 485 $ à cet organisme.

«Merci à tous les participants, bénévoles et travailleurs qui ont permis ce résultat remarquable cette année. Tous ensemble nous avons remis 31 485 $ à Ligne de Vie du Témiscouata. Wow! On se reprend l’année prochaine et on se serre les coudes pour faire autant et plus en 2021! Merci encore à tous!», ont exprimé sur la page Facebook du Salon de Quilles Témis ses copropriétaires Marc-Alex Bastille, Nathan Ruest-Lajoie et Cédrick Ruest-Lajoie.

Gerry-Ann Thériault, présidente de Ligne de Vie du Témiscouata, a souligné que les demandes de soutien augmentent à chaque année. En 2019, l’organisme a enregistré 52 nouvelles demandes d’aide financière pour 124 dossiers actifs (trois ans), réalisé de l’accompagnement en fin de vie auprès de 51 personnes, effectué 56 accompagnements au transport pour près de 15 patients et prêté 8 lits (32 prêts au total) qui sont installés à domicile pour des périodes allant de deux jours à plus d’un an. D’ailleurs considérant l’augmentation des demandes, Ligne de Vie fera l’achat de deux autres lits électriques et de trois matelas.

L’organisme soutient l’implication d’environ 80 bénévoles. Toutes ces actions ont été faites avec des revenus de seulement 73 604 $, pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, provenant en très grande partie du Quillethon Lorraine Ouellet-Castonguay.

Nous reconnaissons sur la photo, de gauche à droite : (assis) Louyse Desrosiers, directrice générale de la Fondation de la santé du Témiscouata, et Marcel Malenfant, membre des Chevaliers de Colomb, tous deux porte-paroles de la 27 édition du Quillethon Lorraine Ouellet-Castonguay, Gerry-Ann Thériault, présidente de Ligne de Vie du Témiscouata, Marc-Alex Bastille du Salon de Quilles Témis; (debouts) Michel Ruest, fondateur du Quillethon et ex-propriétaire du Salon de Quille Témis, Lise Dugas de l’Association des marchands des Galeries Témis et Martin Dumont de Meubles J Dumont, deux partenaires de l’évènement.