Fermeture de routes en raison des mauvaises conditions climatiques

Le ministère des Transports du Québec a fermé les autoroutes 20 et 85 à la circulation peu après 14 h le 7 février en raison des mauvaises conditions climatiques qui prévalent actuellement au Bas-Saint-Laurent.

L'autoroute 20 est complètement fermée dans les deux directions entre Lévis et Notre-Dame-des-Neiges. Quant à elles, l'autoroute 85 et la route 185 sont aussi fermées entre Saint-Antonin et Dégelis. La situation est la même pour la route 132, entre La Pocatière et Le Bic.

En raison des importantes chutes de neige et des forts vents, la chaussée est enneigée, et la visibilité est nulle par endroits sur la majorité du réseau routier de la région. Il est recommandé de retarder tout déplacement non essentiel à plus tard, lorsque les conditions se seront améliorées.

Environnement Canada a émis un avertissement de tempête hivernale pour les secteurs de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques, le 7 février. De 15 à 25 centimètres de neige supplémentaires sont attendus d'ici samedi matin.

Pour planifier vos déplacements et connaitre l'état des routes détaillé, il est possible de consulter le site web Québec 511.