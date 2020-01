La géolocalisation pour augmenter la sécurité des travailleurs

Après plus de 3 ans de développement et des investissements majeurs, l’entreprise Flexlite Sécurité et Défense de Témiscouata-sur-le-Lac est enfin prête à présenter aux industries un innovant système de géolocalisation. Cette technologie permettra aux entreprises de prévenir les accidents et d’assurer la sécurité de ses travailleurs.

En 2018, seulement au Québec, 91 711 personnes ont subi un accident du travail, ce qui représente 251 accidents par jour. «Pour beaucoup d’entreprises, la prévention des accidents et la sécurité de ses travailleurs sont primordiales», mentionne Francis Pelletier, président de Flexlite Sécurité et Défense.

La géolocalisation est surtout connue et utilisée dans l’industrie pour identifier la position géographique d’un équipement, d’un véhicule ou d’une personne par un système de positionnement par satellite. Francis Pelletier explique, «notre système de géolocalisation va au-delà de la simple identification d’emplacement, son système interagit directement avec les équipements et les véhicules sans assistance satellite ou cellulaire». Similaire à un système GPS, la technologie de géolocalisation proposée par Flexlite s’utilise à l’intérieur des bâtiments et des usines, mais aussi à l’extérieur (point de ralliement, cour extérieur, région éloignée).

Le système de géolocalisation développé par Flexlite permet de déterminer les zones de danger, de limiter des accès et d’interagir directement avec les équipements. Quelques exemples d’applications : verrouiller des accès en cas de danger ou limiter les déplacements de certaines personnes dans des zones restreintes; déterminer l’imminence d’un danger autour d’un véhicule ou de machinerie et déclencher différentes alarmes sonores et visuelles selon le degré de dangerosité de la menace détectée; émettre un signal d’urgence lorsqu’un individu est immobilisé depuis un certain laps de temps (en cas de chute, de malaise physique ou d’évanouissement); interagir directement avec du matériel roulant (pont roulant, chariot élévateur, nacelle) en cas d’intrusion dans un périmètre défini en stoppant ou en ralentissant l’équipement, par exemple; gérer les protocoles d’évacuation et faire la gestion des mesures d’urgence.

Des balises portées par les individus ou installées sur la machinerie permettent de les localiser précisément et d’activer les protocoles à appliquer. Le système prend en charge les actions de sécurité que le facteur humain pourrait négliger ou oublier de faire: avertir le conducteur d’un chariot élévateur d’une présence humaine dans son périmètre de sécurité; déployer des barrières de sécurité pour empêcher des individus de traverser une zone durant certaines opérations; activer des alarmes lorsqu’une personne non autorisée pénètre dans un secteur. La nouvelle technologie proposée par Flexlite permet aussi aux entreprises de suivre en temps réel la durée et les couts associés pour chacune des étapes de production.

Flexlite déploie présentement ses premiers systèmes de géolocalisation dans deux projets pilotes, soit chez Cascades emballage carton-caisse Cabano au Témiscouata et Verbois à Rivière-du-Loup. L’entreprise bas-laurentienne prévoit lancer officiellement sa technologie avancée en janvier 2020.