Denis Tardif annonce 400 000 $ pour les routes de la circonscription

Cinq municipalités de la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata bénéficieront d’une somme totale de 400 000 $ pour l’amélioration de leurs infrastructures routières provenant du programme particulier d’amélioration des routes, du volet projets d’envergure et supra municipaux.

La Ville de Trois-Pistoles recevra 151 200 $ pour la réfection et l’asphaltage de la rue Notre-Dame Ouest. La municipalité d’Auclair au Témiscouata utilisera 125 000 $ pour asphalter la rue du Moulin jusqu’au Domaine Acer.

Un montant de 65 000 $ sera remis à la municipalité de Saint-Juste-du-Lac pour la modification et l’entretien du Chemin du Lac qui se rend au Parc national du Témiscouata. Les municipalités de Cacouna et Notre-Dame-des-Sept-Douleurs recevront respectivement 38 800 $ et 20 000 $. La première pour du rechargement en gravier de la route de l’Ile, la deuxième pour la réfection de la glissière de sécurité de la rue du traversier.

«L’économie de la région a bénéficié des nombreux chantiers routiers ouverts cette saison, même s’il reste encore beaucoup à faire. Tous les projets sont importants, de l’asphaltage d’une route à un grand projet comme l’autoroute 85 qui est le plus grand chantier routier à l’extérieur de Montréal», souligne Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata.

Au cours de l’année 2019-2020, c’est une somme d’au moins 96 millions $, y compris l’autoroute 85, qui aura été investie pour les routes dans la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata.