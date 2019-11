Mi-mandat pour Sylvie Vignet à Rivière-du-Loup

Le 5 novembre 2017, Sylvie Vignet était élue à la mairie de Rivière-du-Loup. Vingt-quatre mois plus tard, celle qui a près de 15 ans d’expérience en politique municipale se dit «fière» de sa première moitié de mandat à l’hôtel de ville. Et elle compte bien poursuivre son travail sous le signe de la proximité.

En campagne électorale, Mme Vignet avait promis du changement, des ajustements dans le ton, dans la façon de faire et dans des orientations axées sur le citoyen. Rapidement, elle est passée de la parole aux actes.

«On voulait se rapprocher des citoyens et je crois qu’on l’a bien réussi. On voulait aussi avoir des relations avec les médias qui soient cordiales et qui servent à donner de l’information aux citoyens. De ce côté-là, je considère aussi que c’est une réussite.»

À plusieurs reprises ces deux dernières années, la mairesse a qualifié son conseil de «très belle équipe» et a vanté l’attitude et l’ouverture de ses membres, notamment lors des séances régulières.

«L’atmosphère, au sein du conseil municipal, c’était aussi important, a-t-elle poursuivi. On voulait travailler en équipe et pour pouvoir amener notre ville plus loin, il faut être au coude à coude et s’appuyer là-dedans. Je pense que nous sommes arrivés à plusieurs belles choses et il nous reste un beau deux ans à faire.»

Du côté des projets en cours, Sylvie Vignet souligne que plusieurs dossiers majeurs, dont certains trainaient en longueur, ont débloqué. Ils avancent maintenant à un tel rythme que la deuxième moitié de son mandat devrait permettre leur réalisation.

«Nous avions des objectifs de développement. On a travaillé très très fort dans différents dossiers, dont celui du Carrefour maritime qui trainait depuis plus de 15 ans, la caserne de pompiers, la bibliothèque… Ce sont tous des projets qu’on va mettre sur pieds», a-t-elle partagé, soulignant également l’apport important de l’administration municipale.

«Nos équipes ont travaillé fort, parce que c’est elles qui font avancer ces dossiers. Nous, quand c’était le temps d’aller au politique, nous sommes allés, nous avons travaillé ensemble et nous allons avoir les résultats.»

À la blague, Sylvie Vignet a appuyé l’idée que la pelle servant aux premières pelletées de terre pourrait être utilisée plus d’une fois d’ici la fin de son mandat à la mairie. «On va la sortir quelques fois je pense bien!», a-t-elle assuré.