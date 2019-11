Une carcasse de béluga et son veau retrouvés à Cacouna

En avant-midi le 9 novembre, le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins a reçu le signalement d’un béluga et son veau retrouvés morts sur les berges à Cacouna, dans le secteur du quai, près de la rue Desjardins.

La situation a également été rapportée par les citoyens. Le mammifère marin retrouvé est une femelle, accompagnée de son veau. Il n’est pas encore possible de savoir si le décès est survenu au moment où la femelle mettait bas. «La carcasse sera récupérée dès demain matin et amenée à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal située à Saint-Hyacinthe, où une nécropsie complète sera effectuée pour mieux comprendre la situation», explique la responsable des communications du Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins, Marie-Ève Müller.

Il s’agit de la 16e carcasse à être retrouvée sur les berges du fleuve Saint-Laurent cette année. Mme Müller précise que la moyenne par année se situe à environ 15.