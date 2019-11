Bernard Généreux réplique à Hugo Latulippe

Dans sa section «Débats» du 3 mars dernier, La Presse+ a partagé une lettre du candidat néodémocrate Hugo Latulippe dans Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup. Une lettre où l'amertume et l'espoir s'entremêlent et à laquelle a répondu le vendredi 8 novembre le député conservateur et réélu, Bernard Généreux.

Dans sa missive, le cinéaste répond à une électrice prénommée Simone. Il ne cache pas sa stupéfaction devant les résultats, alors qu'il a obtenu un peu moins de 7 % des suffrages contre 42 % pour le conservateur. Il trace alors un parallèle entre «l’adhésion des gens moins scolarisés à des véhicules politiques conservateurs».

Une phrase qui en a fait réagir plus d’un, dont le député Bernard Généreux. Ce dernier lui a répondu dans une lettre ouverte acheminée aux médias locaux. «J’ai appris que la première qualité d’un futur politicien est de reconnaitre que nous ne détenons pas la vérité absolue et qu’en démocratie, l’électeur a toujours raison, que nous soyons d’accord ou non.»

Le député conservateur rappelle le candidat néodémocrate à l'ordre quant au respect des idées et des adversaires. «Le respect des électeurs et des idées de nos compétiteurs est primordial en politique. En mentionnant voir dans les gens de notre comté un problème général d’éducation et des gens moins scolarisés, comment ne pas y voir un réel jugement du choix de l’autre? Des jeunes et des moins jeunes ont voté pour moi, et pour d’autres, pour des raisons qui leur appartiennent. Certes, on peut en discuter. Mais en juger?»

La missive du député qui fait preuve de sensibilité se termine par une réplique candide. «Mes mots ne sont pas parfaits, je ne le suis pas non plus. Comme je l’ai dit souvent, j’ai un Diplôme d’études professionnelles en débosselage. Je suis depuis toujours, un entrepreneur. Ça ne fait pas de moi quelqu’un qui manque d’éducation ou de sous-scolarisé. Je préfère avoir une approche humaine d’abord et avant tout.

Peut-être est-ce pour ça finalement que les citoyens de MLKRDL m’ont choisi? Quelqu’un qui leur ressemble au fond… et qui en est fier!»

La Lettre de Bernard Généreux