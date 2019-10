Le Domaine Lac St-Mathieu souhaite attirer les motoneigistes

Les propriétaires du Camping KOA Bas-Saint-Laurent à Saint-Mathieu-de-Rioux ont inauguré le 25 octobre dernier le Domaine Lac St-Mathieu, un complexe d’hébergement quatre saisons comprenant une auberge, des cabines et des chalets pour attirer notamment des motoneigistes de passage dans la région.

Pour l’hiver qui approche à grands pas, le Domaine Lac St-Mathieu offre de l’hébergement à l’année dans 10 cabines de luxe pour 4 à 6 personnes et un chalet prestige pour six personnes. Ce complexe est situé en face des installations du camping et à proximité du Parc du Mont Saint-Mathieu. Thomas Gagnon, Martin Bruneau et Annick Lepage visent particulièrement en hiver la clientèle des motoneigistes, mais précisent que le Domaine Lac St-Mathieu peut aussi bien convenir aux quadistes, aux skieurs, aux amateurs de pêche blanche, en fait aux personnes qui aiment profiter de la saison hivernale.

M. Gagnon a ajouté que huit autres cabines pourraient être construites au cours des prochaines années. Le site comporte également une rue privée, Chemin du Domaine, sur laquelle est érigé un premier chalet. Un deuxième chalet sera construit au même endroit le printemps prochain. Pour les 10 autres terrains disponibles, le promoteur les offre en vente à des propriétaires qui pourraient par la suite louer leur chalet par l’entremise du Domaine Lac St-Mathieu.

«Nous allons ouvrir l’auberge à 15 h l’après-midi, nous devenons ainsi complémentaire au Parc du Mont Saint-Mathieu», a noté M. Bruneau. Pour attirer les motoneigistes, il est essentiel de leur offrir un service d’essence à proximité. Le Domaine Lac St-Mathieu a entrepris les démarches pour l’obtention des permis nécessaires pour permettre la vente d’essence aux véhicules hors route comme les motoneiges, les VTT et les bateaux. Ce service ne sera pas permis pour les automobilistes.

L’auberge, qui comprend une salle à manger, une terrasse et une salle de fitness, est une construction neuve en grande partie et une section de l’ancien bâtiment Auberge 4 Saisons, acheté à la suite d’une faillite en 2016. «Nous voulons faire un plus dans la région et pour du long terme. De plus, le Domaine Lac St-Mathieu nous permet de consolider des emplois à l’année, nous ne voulons pas perdre nos employés», a souligné Mme Lepage.

Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup – Témiscouata, était présent pour l’inauguration officielle. Un grand amateur du sport de la motoneige, celui-ci a indiqué que les sentiers fédérés Trans-Québec 5 et 518 passent non loin du Domaine Lac St-Mathieu. En fait deux pistes secondaires donnent accès au site. «Ce relais a beaucoup à offrir», a lancé M. Tardif. Les propriétaires Thomas Gagnon, Martin Bruneau et Annick Lepage mettent tout en œuvre pour faire connaitre cette nouvelle offre, ils seront d’ailleurs présents dans des salons pour motoneigistes.