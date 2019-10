Agrandissement du Manoir Rose-Marquis...encore

Le Manoir Rose-Marquis de Dégelis a été construit en 2004 avec 17 logements de 31/2 pièces, une cafétéria, un ascenseur, une salle de séjour, une bibliothèque et des espaces spacieux.

En 2012, suite aux nombreuses demandes pour cet hébergement moderne, le Manoir s’est agrandi de 21 autres logements similaires pour un total de 38 logements.

Fort de la popularité du Manoir, on annonce l’ajout de 16 nouveaux logements dont la construction devrait débuter en automne pour être disponibles en juillet 2020. Le Manoir offrira donc 54 logements avec un personnel assurant une surveillance 7 jours/semaine et 24 heures par jour. La forte demande confirme l’importance de cet agrandissement.

Cet agrandissement demandait l’ajout de terrain supplémentaire; c’est ainsi que l’achat du bâtiment de la Boucherie Bégin et de son terrain ont permis de poursuivre ce projet.

Le Manoir Rose-Marquis a été financé pour les 3 phases par le programme Accès Logis de la Société d’Habitation du Québec (SHQ) avec l’assistance de la Société Centrale d’Hypothèque et de logements (SCHL).

Il est à souligner que la Ville de Dégelis a participé très activement au financement et à la réalisation des 3 phases du Manoir et que la Caisse populaire de Dégelis a été partenaire du projet pour la 1ere phase suivie de la Caisse des Trois Lacs pour la deuxième phase et finalement la Caisse des Lacs de Témiscouata pour la dernière phase.

Rappelons que le nom de Manoir Rose-Marquis provient du nom d’une dame de Rimouski qui a immigré à Dégelis en 1882 et a participé activement à la création de la paroisse de Ste-Rose du Dégelé en 1885. On a voulu lui rendre hommage et souligner l’importance qu’elle a eue dans l’histoire de cette communauté.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site de la Ville de Dégelis.