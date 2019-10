Ordre national du mérite agricole : Domaine ACER rafle la première médaille d’or au régional et la troisième au national

Érablière L’Éveil du printemps Domaine Acer d’Auclair a remporté la première médaille d’or au régional et la troisième au national ainsi que la Mention spéciale de l’agrotourisme dans le cadre de la 130e présentation du prestigieux concours de l’Ordre national du mérite agricole du Québec (ONMA) qui couvrait cette année les régions périphériques du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, du Saguenay – Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord et de l’Abitibi-Témiscamingue.

Propriété de Nathalie Decaigny et Vallier Robert, cette dynamique entreprise acéricole avait participé à la journée portes ouvertes sur l’agriculture de l’UPA en septembre dernier, attirant alors de très nombreux visiteurs.

La cérémonie des remises des médailles au Bas-Saint-Laurent avait lieu vendredi dernier à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup en présence du député provincial Denis Tardif qui s’adressait à l’auditoire au nom du titulaire du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), André Lamontagne.

Dans la même catégorie (or), au plan régional, les entreprises Ferme Filiber de Matane et Ferme Préross de Sainte-Luce ont pris les deuxième et troisième places.

Dans la catégorie de la médaille d’argent, Ferme Jean Labrie de Kamouraska, Ferme Lavoie Banville de Saint-Narcisse-de-Rimouski et Ferme Hoelet de La Pocatière ont pris les trois premières places.

Aménagement forestier Beaufor de Biencourt a raflé la première médaille de bronze lors de ce 130e gala de l’ONMA. Propriété de Jeannot, Weena et Yvan Beaulieu ainsi que de Martin Caron, Marie-Ève Cloutier et Marjolaine Jeffrey, cette exploitation se distingue également en production acéricole.

Ferme Alégaric de Saint-Arsène, une exploitation laitière propriété de Marie-Claude Harton et Éric Michaud, a pris la deuxième place, le Vignoble Carpinteri de Saint-Ulric terminant troisième.

Enfin, la Ferme du mouton vert de Saint-Valérien a été couronnée lauréate du Prix La Coop fédérée à l’environnement.

Le Bas-Saint-Laurent est la région qui a présenté le plus fort volume d’inscriptions dans le cadre de ce 130e concours de l’Ordre national du mérite agricole avec 39 dont 28 à la médaille de bronze, huit à la médaille d’argent et trois à la médaille d’or. La 135e présentation aura lieu dans cinq ans soit en 2024.