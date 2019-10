Nomination de Denis Tardif sur la Commission de l’administration publique

Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif, a été nommé membre permanent de la Commission de l’administration publique de l’Assemblée nationale.

Cette commission a pour mandat de procéder à la vérification des engagements financiers du gouvernement de 25 000 $ et plus, d’entendre le Vérificateur général du Québec sur son rapport annuel de gestion ainsi que les sous-ministres et les dirigeants d’organismes publics pour s’assurer que les administrateurs publics rendent des comptes sur leur gestion.

Déjà, le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, est membre de la Commission des Transports en plus d’agir comme président de séance. Le député Denis Tardif fait aussi partie du groupe conseil d’élus sur la nouvelle politique maritime du Québec mis sur pied par la ministre des Transports, responsable de la mise en œuvre de la stratégie maritime, Chantal Rouleau.