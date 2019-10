Vous avez à cœur de maximiser la performance de votre organisation en matière de santé et de sécurité pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles? Vous souhaitez en apprendre plus sur les nouveaux risques dans un monde du travail en constante mutation? Inscrivez-vous sans tarder au Rendez-vous santé et sécurité du travail, qui aura lieu le 13 novembre prochain de 13 h à 16 h 15 à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup.

Le Rendez-vous santé et sécurité du travail est le lieu tout indiqué pour vous inspirer des bons coups d’entreprises de la région lors de la remise des Grands Prix santé et sécurité du travail. La CNESST couronnera une entreprise et un organisme public pour leurs initiatives qui contribuent à prévenir les accidents, voire à sauver des vies.

Vous pourrez également assister à la conférence d’ouverture, mettant en vedette Pierrich Plusquellec de l’équipe de Sonia Lupien, qui parlera de la gestion du stress. Ce sera aussi l’occasion d’en apprendre davantage sur les nouveautés et les meilleures pratiques en santé et sécurité du travail en assistant aux conférences sur l’assignation temporaire, la prévention des moisissures en milieu de travail et l’accueil et l’intégration des jeunes et des nouveaux travailleurs.

Dans un contexte stimulant et positif qui favorise les échanges, le Rendez-vous santé et sécurité du travail du Bas-Saint-Laurent représente une occasion idéale pour vous outiller afin d’agir concrètement en prévention. L’inscription se fait en ligne au cout de 20 $ : www.cnesst.gouv.qc.ca/bassaintlaurent.

Pour plus de renseignements, communiquez avec Maxime Boucher par téléphone au 1 800 668-6789, poste 7852 ou par courriel à [email protected]