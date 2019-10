Soleil, sourires et bonheur à La Grande marche 2019

Petits et grands ont été très nombreux à se rassembler, ce dimanche, afin de participer à la deuxième organisation de La Grande Marche 2019 de Rivière-du-Loup, une activité prônant l’importance de l’activité physique et l’adoption de saines habitudes de vie.

Plusieurs centaines de citoyens ont ainsi profité du soleil d’automne pour franchir un parcours de 5 km dans la joie et le sourire. Organisée en collaboration avec le Grand défi Pierre Lavoie et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), La Grande marche s’est tenue dans une centaine de villes au Québec du 18 au 20 octobre.

«L’an passé, nous avions accueilli un peu plus de 300 personnes. Cette année, on a au moins doublé la mise […] C’est une activité organisée par le conseil municipal et nous sommes bien fiers de la participation des gens aujourd’hui», a partagé le conseiller Nelson Lepage, responsable du projet à Rivière-du-Loup.

«C’est plus une cachette qu’avec l’activité physique, on s’exempte de beaucoup de problèmes de santé. Les gens l’ont compris et de plus en plus de personnes vont participer, j’en suis convaincu», a-t-il ajouté.

En 2018, Rivière-du-Loup avait été la première ville à démontrer de l’intérêt pour cette initiative, après une rencontre de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). Force est maintenant de constater que l’activité deviendra tradition en sol louperivois alors qu’elle connaît déjà un beau succès.

«Nous sommes très contents. C’est aussi intéressant de constater que c’est une activité intergénérationnelle. Les enfants, les parents et les grands-parents embarquent, même les chiens nous ont accompagnés. [L’activité physique], c’est important pour notre santé et notre qualité de vie», a souligné, avec le sourire, la mairesse Sylvie Vignet.

Vers 10 h 30, les participants ont commencé la marche au Parc du Campus-et-de-la-Cité. Le parcours les invitait ensuite à marcher sur les rues Saint-Pierre et Frontenac, puis les boulevards Armand-Thériault et de l’Hôtel-de-Ville, avant de retrouver le parc où ils devaient compléter quelques boucles. À l’arrivée, boissons chaudes et surprises étaient offertes.

La Ville de Rivière-du-Loup a également profité de l’occasion pour donner quelques centaines de bouteilles d’eau réutilisables aux marcheurs. Cette initiative concorde avec la décision des élus d’éliminer l’utilisation des bouteilles d’eau en plastique dans les lieux publics et les édifices municipaux.

Une fois de plus, La Grande marche 2019 n’aurait pas été possible sans l’apport d’un groupe de bénévoles. Notons que de nombreux médecins, identifiés ou non par un dossard, ont également donné l’exemple en participant à la marche avec les autres citoyens.

Soulignons également que des activités semblables ont été organisées au Témiscouata, notamment à Rivière-Bleue, ainsi qu'à Témiscouata-sur-le-Lac.