Une ouverture dès novembre pour la SQDC à Rivière-du-Loup

Info Dimanche a appris de sources sûres que la succursale de la Société québécoise du cannabis à Rivière-du-Loup, située au 450, rue Lafontaine, ouvrira ses portes dès le 4 novembre.

L’équipe de Rivière-du-Loup comptera une dizaine d’employés. Le porte-parole de la SQDC a toutefois refusé de confirmer ces informations. La société d’État avait annoncé en juillet dernier la signature de sept baux permettant d’ouvrir autant de nouvelles succursales cet automne à Rivère-du-Loup, Québec, Saint-Jérôme, Saint-Georges, Mont-Tremblant, Shawinigan et Grande-Rivière. La SQDC prévoit établir un réseau d’une quarantaine de succursales d’ici le 31 mars 2020.

La SQDC a pour mandat d’assurer la vente de cannabis dans la province de Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de la clientèle. L’objectif du gouvernement fédéral, par la légalisation du cannabis, est de réduire la part du marché noir dans la vente de cette drogue. La SQDC est une filiale de la Société des alcools du Québec et est une organisation distincte, gérée de façon indépendante. Tous les profits de la Société sont versés dans un fonds qui sera réinvesti notamment en prévention et en recherche en matière de cannabis.