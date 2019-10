La conciliation études-travail des jeunes : une responsabilité partagée

Le 9 octobre dernier, une séance d’information sous forme d’un déjeuner avait lieu au restaurant Mike’s de Témiscouata-sur-le-Lac afin de conscientiser les employeurs et partenaires à la conciliation études-travail des jeunes. Cet évènement a permis de sensibiliser 22 employeurs et organismes de la région.

Des échanges sur les bonnes pratiques en matière de conciliation études-travail et des outils d’accompagnement concrets étaient au menu du rassemblement. De plus, une présentation des données sur la situation des jeunes qui travaillent au Témiscouata tout en allant à l’école a été faite par l’agente régionale COSMOSS, Caroline Thibodeau. Cette dernière a mentionné que «près de 76 % des jeunes interrogés cumulent plus de 40 heures par semaine de cours, de travaux scolaires et de travail rémunéré.» Toujours selon Mme Thibodeau, «plusieurs études démontrent que les jeunes qui occupent un emploi rémunéré pendant l’année scolaire sont exposés à davantage de risques concernant leurs études, leur travail et leur santé».

Bien que la situation ne soit pas préoccupante au Témiscouata, les partenaires du comité conciliation études-travail trouvaient quand même important de sensibiliser les employeurs à cet effet. «Il peut être tentant pour un jeune présentant un risque de décrochage d’abandonner son parcours scolaire dans le but de se consacrer entièrement à un emploi rémunéré. Par contre, c’est la responsabilité de tous de le sensibiliser à l’importance de terminer ses études et de le supporter tout au long de son cheminement. À cet égard, les employeurs peuvent jouer un rôle très positif auprès d’un jeune et ainsi contribuer à son épanouissement socioprofessionnel», a souligné Mme Thibodeau.

De plus, dans les semaines et mois à venir, un accompagnement aux entreprises sera offert par le Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata dans le but de mettre de l’avant la réussite éducative des jeunes lorsqu’ils combinent travail et études. En lien avec le mouvement «Employeurs engagés» mis de l’avant par le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE), l’organisme souhaite sensibiliser les employeurs à adopter de bonnes pratiques et à l’importance d’encourager les jeunes à persévérer dans leurs études.

Notons que cette démarche est rendue possible grâce à COSMOSS Témiscouata et à la participation de différents partenaires du comité Conciliation études-travail au Témiscouata (Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata, Société d’aide au développement des collectivités de Témiscouata, Service de développement de la MRC de Témiscouata, Chambre de commerce du Témiscouata, Conseil des dirigeants d’entreprises du Témiscouata, Corporation de développement économique du Transcontinental, Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs).