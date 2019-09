Un nouveau centre des loisirs célébré à Cacouna

Une centaine de citoyens et de membres de la communauté d’affaires de Cacouna se sont réunis, ce vendredi 20 septembre, afin d’assister à l’inauguration du Centre des loisirs Place St-Georges.

Construit au cout de 1,8 M$, le bâtiment répond désormais aux besoins actuels et futurs des familles de la municipalité. Les sourires étaient d’ailleurs nombreux lors des festivités d’ouverture et ils pouvaient autant être vus sur les visages des petits que des grands.

«C’est une grande joie de voir enfin ce projet se réaliser, a confié la mairesse Ghislaine Daris, rencontrée sur place. Toutes les tranches de population sont ici ce soir. C’est vraiment un lieu moderne et intergénérationnel, comme on le souhaitait. Notre travail est accompli.»

Il faut dire que l’ancienne infrastructure avait de l’âge, puisqu’il datait de 1974. Durant 25 ans, ce qui était appelé «Place Soleil» a servi de cabane de patinoire avant d’abriter le Centre-Jeunes en 1999. Désuet, il a été détruit en 2016 par la municipalité qui souhaitait un bâtiment répondant aux normes actuelles.

Le nouveau Centre des loisirs Place St-Georges, réalisé par Carl Charron architecte, compte entre autres sur une grande salle pouvant accueillir 350 convives ou même être séparée en deux salles de 125 personnes. D’autres locaux sont également disponibles, en plus des services de cuisine et cantine, ainsi que de salles d’eau adaptées pour personnes à mobilité réduite.

Ces installations vont permettre aux différentes organisations de la municipalité de bonifier les activités communautaires, de loisirs et de sports qu’elles offrent. C’est le cas du Comité des loisirs, du Centre-jeunes, du Club des 50 ans et plus, de la Corporation de Développement, du Cercle des Fermières et des Chevaliers de Colomb, notamment. À la salle polyvalente multiservice se grefferont aussi un terrain de soccer et une patinoire.

«Il y avait un grand besoin dans le milieu et les demandes vont exploser. Plusieurs activités intergénérationnelles seront aussi organisées grâce à une nouvelle programmation», a partagé Mme Daris, soulignant que Cacouna pourra du même coup poursuivre ses démarches pour devenir Municipalité amie des ainés (MADA).

FINANCEMENT DU MILIEU

Soulignons que le nouveau centre était attendu depuis bon nombre d’années à Cacouna. Au cours du processus, les citoyens et les gens d’affaires ont démontré de façon claire leur volonté de doter la municipalité de nouvelles installations, puisque 230 000 $ ont été amassés dans le milieu grâce à une campagne de financement présidée par les coprésidents d’honneur Francine Forget et Martin Lévesque.

Bernard Simard, propriétaire du complexe locatif Place St-Georges, est devenu partenaire majeur du projet à la suite d’une contribution de 100 000 $. L'édifice sera désormais connu sous le vocable de Centre des loisirs Place St-Georges.

Les autres donateurs importants sont Campor (50 000 $), Pièces d'autos GRD et la Meunerie Cacouna 2009 inc. (25 000 $), Toitures Estbec (20 000 $) et la Caisse Desjardins de Viger et Villeray (10 000 $). Un tableau d'honneur à l'entrée de l'édifice rappellera les noms de l'ensemble des donateurs.