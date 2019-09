Dix-sept femmes d’affaires de la région passeront la fin de semaine au Cégep

Le Cégep de Rivière-du-Loup accueillera 17 femmes d’affaires de la région les 13, 14 et 15 septembre dans le cadre du Fabbulleux Mix. Organisé par le fablab Fabbulle du Cégep, cet évènement peut compter sur la collaboration de la Ville de Rivière-du-Loup qui est partenaire majeur.

Le nouveau Centre collégial de transfert technologique (CCTT) du Cégep, le Living Lab en innovation ouverte (LLio), appuie également l’initiative qui réunira plusieurs acteurs du milieu en plus de ces femmes d’influence qui parraineront 17 objectifs de développement durable de l’UNESCO.

Le Fabbulleux Mix est un sprint de 48 heures de cocréation de solutions innovantes, créatives et adaptées pour le développement durable de Rivière-du-Loup et de la région. Les projets développés lors de ces trois jours intensifs sont par la suite diffusés à l’international, en licence partagée. Valoriser le potentiel des aliments dans le but de limiter le gaspillage, redistribuer la richesse collective pour éliminer la pauvreté, initier davantage de filles aux sciences, à l’ingénierie et aux technologies, favoriser l’adoption d’une culture d’innovation dans les petites entreprises, éliminer le plastique de nos habitudes de consommation : voilà quelques-uns des sujets et enjeux qui seront abordés cette année.

Quelques places sont toujours disponibles et les gens qui désirent vivre une expérience créative unique peuvent s’inscrire en ligne au fabbulleuxmix.fabbulle.tech. Les personnalités présentes et la liste complète des projets sont disponibles à cette adresse. La population pourra assister à la présentation des solutions proposées le dimanche 15 septembre, à 16 h, au Carrefour du Cégep (entrée du 339, rue St-Pierre). Plusieurs directions de centres collégiaux de transfert technologique de l’Est-du-Québec se joindront à l’évènement à titre de propulseurs de projets.