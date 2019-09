Accès gratuit aux parcs nationaux le 7 septembre

Le samedi 7 septembre, les 23 parcs nationaux de la Sépaq ouvriront gratuitement leurs portes aux amateurs de plein air et de grands espaces lors de la 10e édition de la Journée des parcs nationaux du Québec. Ce sera une occasion de rassembler parents et amis pour vivre des moments inédits au cœur de sites naturels grandioses.

Les équipes des parcs nationaux des quatre coins du Québec ont préparé une programmation distincte et festive pour souligner cette journée spéciale. Une panoplie d'activités seront disponibles gratuitement ou à prix réduit à tous ceux qui répondront à l'appel de la nature : des sentiers de randonnée et de vélo, des activités de découverte avec des gardes-parc naturalistes, des embarcations nautiques (canot, kayak, planche de surf à pagaie, etc.) et bien plus. Selon l'endroit, des artisans locaux et des entreprises régionales se mêleront à la fête en faisant découvrir leurs produits.

Dans plusieurs parcs nationaux, ce sera l'occasion d'observer ou de mieux comprendre la faune, par exemple : Sur la piste des caribous(Gaspésie), Safari d'observation de l'orignal (Pointe-Taillon), Observation des phoques (Bic), Marais safari (Mont-Tremblant), Observation des oiseaux de proie (Mont-Saint-Bruno), Objectif oiseaux (Yamaska), Des plumes par milliers (île Bonaventure).

Pour la programmation complète : sepaq.com/journeedesparcs