Annie Bourgoin au Conseil supérieur de l'éducation

Annie Bourgoin, enseignante de français au département de français, langue et littérature au Cégep de Rivière-du-Loup siègera à la Commission de l'enseignement et de la recherche au collégial du Conseil supérieur de l'éducation. Elle figure parmi les 17 nouveaux membres qui s'ajoutent aux 11 autres membres.

Il s'agit d'un comité bénévole permettant de donner un avis citoyen sur les dossiers propres à l’enseignement collégial et à ses besoins. «J’y vois une belle occasion d’en apprendre plus sur les mécanismes de réflexion propres au système d’éducation québécois. J’aurai la chance de participer à des discussions de fond et à des consultations sur des sujets qui me préoccupent comme enseignante», nous a souligné Mme Bourgoin.

Mentionnons que les conseillers n'agissent pas à titre de porte-paroles de leur organisation respective, mais que c'est par l'expression de leur point de vue et leur expertise qu'ils contribuent à ce que les travaux du Conseil tiennent compte de la diversité des perspectives. Leur mandat est d'au plus trois ans et n'est renouvelable consécutivement qu'une seule fois.

Par le passé, Karine Soucy, enseignante en Techniques d’éducation à l’enfance, a siégé à la Commission de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉDUCATION

Le Conseil a été institué en 1964 en tant qu'organisme indépendant de consultation et de réflexion en vue du développement d'une vision globale et prospective de l'éducation. Il conseille le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et lui fait des recommandations sur toute question relative à l'éducation.

Le Conseil est constitué d'une table de 22 membres nommés par le gouvernement et issus du monde de l'éducation et d'autres secteurs d'activité de la société québécoise, ainsi que d'une centaine de membres bénévoles siégeant à l'une des cinq commissions ou au Comité du rapport sur l'état et les besoins de l'éducation.