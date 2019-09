En septembre : l’abondance des récoltes et le défi 100% local

Du 1er au 31 septembre, c’est le défi 100% local. Pour l’occasion, le Marché public Lafontaine de Rivière-du-Loup offre une programmation variée afin de réussir à intégrer le plus d’aliments locaux à vos menus.

Le 7 septembre se déroulera la Tablée du Marché, en plus des activités régulières. Cet évènement gourmand célèbrera la richesse agroalimentaire locale dans le cadre du 10e anniversaire du Marché public Lafontaine. Elle a lieu au Carré Dubé, dès 17 h. Pour la somme de 25$ (15$ : 12 ans et moins), les participants pourront déguster sept bouchées, une consommation et un dessert, le tout concocté par Cynthia Émond de Tout sous un même chef. Les billets sont disponibles en ligne au marchepubliclafontaine.com ou en personne au Simply for life, 199 rue Lafontaine.

Le 14 septembre, dans le cadre du défi 100% local, les visiteurs sont invités à découvrir des recettes exotiques avec des aliments d'ici. De 11 h à 12 h, de nouveaux arrivants feront gouter aux personnes intéressées des mets typiques de leur pays à base des ingrédients locaux. Pour rythmer le tout, Joseph Wadjiri sera présent avec son djembé et Papa Noël animera un conte. Enfin, Signé Rose, Tresses et coiffures africaines sera au rendez-vous pour faire des tresses africaines.

Le 21 septembre, deux ateliers seront offerts aux visiteurs : des idées simples et accessibles pour une boite à lunch santé, par Catherine Fortin-Bélanger de la Bette à Cath à 10h30 et la lactofermentation pour les débutants par Jeanne, De la terre au ventre.

Les Olympiades maraichères auront lieu le 28 septembre de 9h à 14h, avec Jachère la maraichère qui donnera des défis. Il y aura aussi une chasse aux trésors. L’ensemble de la programmation est disponible au www.marchepubliclafontaine.com. Le marché est en fonction qu’il fasse beau temps ou mauvais temps.