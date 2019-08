Récolte de bois de chauffage dans les forêts publiques: un permis nécessaire

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rappelle aux citoyens qu'il est obligatoire de détenir un permis pour récolter du bois de chauffage à des fins domestiques dans les forêts publiques.

Ce permis permet aux utilisateurs de bois de chauffage de récolter un maximum de 22,5 m³ apparents (18 cordes de 16 pouces de longueur) à 1,50 $ plus taxes le mètre cube apparent pour toutes les essences (ce taux peut être mis à jour en tout temps).

Les périodes de récolte peuvent varier selon les territoires suivants :

Réserve faunique de Rimouski : 17 août au 31 août 2019 inclusivement

Autres territoires desservis : 17 août au 2 septembre 2019 inclusivement

Les personnes qui souhaitent obtenir ce permis pourront en faire la demande en se présentant à l'un des bureaux suivants.



Amqui :

Du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h

à compter du 14 août 2019

Unité de gestion du Bas-Saint-Laurent

26, boulevard Saint-Benoît Ouest, bureau 200, G5J 2E2

Tél. : 418 629-3068



Matane :

Le 14 août 2019, de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h

Le 28 août 2019, de 9 h 30 à 12 h

SER des Monts

834, avenue du Phare Est, G4W 1B1

Tél. : 418 629-3068



Rimouski :

Du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h

à compter du 14 août 2019

Unité de gestion du Bas-Saint-Laurent

92, 2e Rue Ouest, bureau 207, G5L 8B3

Tél. : 418 727-3710