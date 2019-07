La SQDC aura pignon sur rue à Rivière-du-Loup

La SQDC a annoncé la signature de sept baux qui lui permettront d’ouvrir d’ici la fin de l’automne prochain autant de nouvelles succursales, dont une à Rivière-du-Loup, au 450 rue Lafontaine. Les six autres seront situées à Québec, à Saint-Jérôme, Saint-Georges, Mont-Tremblant, Shawinigan et Grande-Rivière.

La société d'État souligne que la signature de ces ententes représente une étape de plus dans la réalisation de son mandat d’attirer les consommateurs du marché noir vers le marché légal en offrant un accès sécuritaire aux produits du cannabis sur l’ensemble du territoire québécois.



Rappelons que la SQDC a annoncé l’ouverture prochaine de cinq autres succursales qui s’ajouteront aux 16 déjà en opération. Celles-ci seront situées à Sainte-Agathe-des-Monts, Montréal, à Chicoutimi, à Sherbrooke et à Châteauguay. Selon son plan de déploiement, la SQDC prévoit avoir un réseau de plus de 40 succursales d’ici au 31 mars 2020.



SQDC

La SQDC a pour mandat d’assurer la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s’engage à proposer des produits de qualité et à moindre risque, ainsi qu’à informer et éduquer les consommateurs sur les moyens de minimiser les impacts du cannabis sur leur santé. L’objectif à long terme est de réduire la portée du marché noir au Québec. Filiale de la Société des alcools du Québec (SAQ), la SQDC est constituée en tant que compagnie à fonds social et est une organisation distincte gérée de façon indépendante de la SAQ. Tous les profits de la Société sont versés dans un fonds qui sera réinvesti notamment en prévention et en recherche en matière de cannabis.