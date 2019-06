Plus de 3800 $ amassés pour la recherche contre le cancer

Deux cyclistes de la région des Basques, pour qui la lutte contre le cancer est une cause très importante, ont participé au «Relais à vélo Aldo Deschênes», le samedi 8 juin. Régis et Marie-Ève Bérubé ont ainsi parcouru les 300 kilomètres séparant Lévis et Rimouski à relais.

Au-delà de la performance physique, l’objectif derrière leur participation était surtout d’amasser des fonds pour la recherche contre la maladie et de promouvoir les saines habitudes de vie. Avec des récoltes respectives de 2655 $ et 1160 $, Régis et Marie-Ève ont réuni la belle somme de 3815 $ pour la Société canadienne du cancer. C’est donc mission accomplie.

«C’est un défi que je voulais relever et j’ai adoré cette expérience», a partagé M. Bérubé, mardi. «Je souhaite dire 3815 fois merci aux résidents de Trois-Pistoles et des Basques pour leur soutien. Maintenant, il faut continuer à appuyer la cause pour qu’un jour, le mot cancer soit complètement derrière nous.»

Les participants du Relais à vélo Aldo Deschênes, une activité qui veut mettre de l’avant l’entraide et la solidarité, roulent environ 125 kilomètres à raison de portion de 25 kilomètres toutes les 3 heures. Régis Bérubé souhaite d’ailleurs au passage féliciter Marie-Ève pour sa performance dans le groupe de cyclistes avancé.

Pour davantage d’informations sur l’événement ou sur la Société canadienne du cancer, visitez les sites http://www.relaisaveloaldodeschenes.ca et https://www.cancer.ca.