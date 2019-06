France Rousseau Patriote de l’année 2019

Lundi le 24 juin à 17 h, Daniel Dubé, président de la Société d’Action nationale de Rivière-du-Loup, invite toute la population à la 20e présentation de la Grande Tablée. Un hommage particulier sera rendu à la «Patriote de l’année 2019», France Rousseau, bien connue pour son engagement remarquable en milieu communautaire.

Ce souper patriotique, présidé par un personnage historique qui fut le 1er premier ministre du Québec, Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, aura lieu dans un décor champêtre sous un « chapiteau » au Parc du Campus-et-de-la-Cité à Rivière-du-Loup, dans cadre de la Fête nationale du Québec.

«Un monde de traditions». Ce thème qui chapeautera les différentes célébrations de la Fête nationale 2019, veut souligner les traditions du Québec qui, tout en témoignant de notre passé, se transforment au rythme de nos coutumes modernes. Les traditions, qu’elles soient musicales, culinaires, artisanales ou culturelles, enflamment les grandes réunions joyeuses et les retrouvailles familiales, témoignant ainsi d’un peuple enthousiaste et fier. Ces retrouvailles si réconfortantes mettent en évidence le caractère essentiel de la cellule familiale.

Cette cellule de base du peuple québécois, premier milieu de vie et d’apprentissage pour les enfants, est la raison d’être de la «Patriote 2019», France Rousseau. Directrice générale de la Maison de la Famille du Grand-Portage depuis vingt ans, Mme Rousseau, travailleuse sociale de formation, entourée d’une équipe généreuse et très engagée, est à la barre de cette réussite collective qui s’avère un milieu de vie rassembleur pour les parents et leur famille.

Pour cette femme passionnée qu’est Mme Rousseau, la reconnaissance du rôle essentiel des parents est au centre de la mission de la Maison de la Famille, milieu nourrissant et stimulant qui accueille les expériences et les compétences de chacun. Cet organisme met tout en œuvre pour améliorer la qualité de vie et le mieux-être des familles et de leurs membres, contribuant ainsi à leur intégration dans la communauté et par conséquent à l’enrichissement collectif.

Dans cet organisme enraciné dans le milieu louperivois et imprégné d’un climat de souplesse et d’innovation, les familles sont au cœur de l’action dans des activités amusantes, instructives, avant tout plaisantes et accessibles, mais toujours centrées sur les valeurs d’autonomie et d’appropriation du pouvoir d’agir, individuel ou collectif. Ainsi, grâce à France Rousseau et à son dynamisme, les familles, au fil des actions entreprises, sont amenées à apprendre «ensemble» et à réfléchir autant aux contextes qui influencent certaines réalités vécues qu’aux enjeux de leur communauté.

C’est donc avec enthousiasme que le responsable de l’activité, Hugues Belzile, ainsi que l’équipe de la Société d’Action nationale, invitent la population à rendre hommage à Mme Rousseau en vous procurant des billets à la librairie J.A. Boucher ainsi qu’au Café du Clocher. Il est aussi possible de les réserver en composant le 418 862-6561 ou par courriel à [email protected]