Activité Opti-Vélo à Trois-Pistoles

Le Club Optimiste de Trois-Pistoles tiendra son activité de sécurité à bicyclette en collaboration avec la Sûreté du Québec et en partenariat avec l’association des marchands des Galeries Trois-Pistoles, dimanche le 16 juin dès 10 h dans le stationnement en face du Métro/GP. En cas de pluie, l’activité sera remise au dimanche 23 juin.

Les activités prévues sont : inscription des jeunes, suivi de l’inspection et le burinage des bicyclettes de 10 h à 10 h 30. Le départ de la randonnée dans les rues de la ville se fera à 10 h 30. Cette randonnée amènera les participants au pavillon du parc de l’église où un diner aux hotdogs sera offert gratuitement à tous les participants, gracieuseté du Club Optimiste et de ses partenaires. Le Club Optimiste et ses partenaires commanditaires procèderont aux tirages de deux certificats-cadeaux de bicyclette et quelques prix de participation parmi les jeunes ayant fait les activités au programme, peu importe leur lieu de résidence.

L’inspection de notre bicyclette est trop souvent négligée, ce qui entraine des accidents avec blessures, alors que la négligence de bien identifier notre bicyclette complique les démarches de recherche et d’identification suite à un vol. Voilà pourquoi le burinage devient un atout majeur pour les recherches en cas de vol. C’est notre carte d’identité, notre empreinte. D’ailleurs, cette activité ne s’adresse pas seulement aux jeunes car la sécurité à bicyclette c’est l’affaire de tous. On vous attend en grand nombre.