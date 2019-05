Une nouvelle image de marque pour Premier Tech

C’est avec une grande fébrilité que Premier Tech a dévoilé jeudi sa nouvelle image de marque. Une signature unique qui tire sa force de plus de 95 ans d’histoire appuyée sur des Valeurs et une Culture vécues au quotidien par ses 4 500 équipiers de par le monde.

Une nouvelle image de marque qui vient réunir la promesse et l’expérience Premier Tech en un tout cohérent et solide, souligne-t-on. Une identité renouvelée et en cohésion avec la relation unique que l’entreprise a développée avec ses clients, partenaires, collectivités et équipiers, partout sur la planète. Celle-ci est maintenant complémentée par un message porteur et au cœur même de l’identité de la marque Premier Tech.

«Premier Tech, c’est plus de 95 ans de passion, de maîtrise de nos technologies. C’est plus de 95 ans à faire la différence pour nos clients et partenaires. Notre parcours s’est réalisé par l’union de cette passion qui nous anime et de notre curiosité à comprendre ainsi qu’à utiliser les technologies de façon durable et transformatrice pour faire la différence. L’objectif étant de donner vie à des produits et services qui aident à nourrir, à protéger et à améliorer notre planète», a mentionné Jean Bélanger, président et chef de l'exploitation.

PREMIER TECH

Faire la différence, voilà comment Premier Tech se distingue. Une équipe unique propulsée par une passion commune, celle d’offrir des solutions qui contribueront positivement à la vie des gens, des entreprises et des collectivités. Chez Premier Tech, Passion et Technologies s’unissent de façon durable et transformatrice pour donner vie à des produits et services qui aident à nourrir, à protéger et à améliorer notre planète. Au cœur de notre promesse réside l’engagement de créer des solutions durables permettant de cultiver des jardins sains et florissants, d’augmenter le rendement des cultures, d’améliorer l’efficience d’installations manufacturières, de traiter et recycler l’eau et bien plus encore puisque nous ne cesserons simplement jamais d’innover.

Depuis plus de 95 ans, Premier Tech se déploie à l’international grâce à la force motrice de ses 4 500 équipiers présents dans 27 pays. Enregistrant une croissance soutenue depuis plus d’un quart de siècle, Premier Tech réalise aujourd’hui des ventes de près de 900 millions de dollars. Pour en apprendre davantage sur Premier Tech, visitez www.premiertech.com