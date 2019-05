AMT Moulage ouvre ses portes à la population

AMT Moulage invite la population à visiter ses installations et découvrir comment elle parvient à transformer un lingot d’aluminium brut en pièces pour les autos. L’évènement se tiendra le samedi 1er juin prochain, de 11 h à 17 h. Des activités et des hotdogs sur le BBQ seront offerts gratuitement sur place.

Fondée en 1967 à Saint-Cyprien, l’entreprise, spécialisée dans le domaine du moulage sous pression de pièces de haute intégrité, suscite la curiosité au sein de la population. «Peu de personnes peuvent se vanter d’avoir visité une fonderie dans leur vie», explique Frédéric Jean, directeur général adjoint de l’entreprise. «Et le métier de mouleur ne s’apprend pas dans les écoles : c’est nous qui formons le personnel de A à Z, tant en classe que sur le terrain», poursuit-il.

En plus de découvrir les techniques de moulage et le type de pièces fabriquées, les participants pourront s’inscrire au fameux concours du lancer du lingot. «Il s’agit de projeter un lingot d’aluminium de 9,3 kg le plus loin possible. Il y aura des prix en argent pour les meilleurs tireurs et tireuses!», souligne la coordonnatrice des ressources humaines, France Thériault. «On servira des hotdogs, du maïs soufflé et des boissons gazeuses gratuitement toute la journée. On veut que ce soit un évènement festif», explique-t-elle.

Ce sera aussi l’occasion pour les chercheurs d’emploi d’en apprendre plus sur les postes offerts au sein de l’entreprise, qui recherche notamment des opérateurs de cellules de moulage, des préposés à l’outillage et à l’entretien, des ingénieurs, des programmeurs et des techniciens en informatiques, ainsi que du personnel administratif et de soutien aux ventes. Une vingtaine de postes seront affichés sur place.

«Pour les postes reliés directement à la production, nous offrons un horaire de 4-5-5, soit quatre jours de travail, cinq jours de congé, cinq jours de travail et ainsi de suite. Les gens apprécient cette formule qui concentre le travail et libère beaucoup de temps pour les activités personnelles. Les autres catégories d’emploi fonctionnent avec des horaires réguliers, de jour. Venez profiter de la journée et discuter des détails avec nos spécialistes en recrutement de talents», conclut Samuel Jean, directeur des ressources humaines.

Rappelons qu’AMT Moulage, un leader de notre économie régionale, emploie 120 personnes, dont plusieurs ingénieurs hautement spécialisés, dans ses usines bas-laurentiennes. Son expertise est largement reconnue à travers l’Amérique du Nord, puisqu’un véhicule automobile sur cinq qui y circulent contient au moins une pièce fabriquée par l’entreprise.