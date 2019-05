Entrave à la circulation sur le boulevard Hôtel-de-Ville et la rue Léveillé

La Ville de Rivière-du-Loup souhaite aviser la population que deux entraves à la circulation seront en vigueur à compter de ce lundi, sur le boulevard de l’Hôtel-de-Ville d’une part et à l’angle du boulevard Cartier et de la rue Léveillé de l’autre.

En prévision d’une opération de pavage à venir plus tard en saison, des travaux de réparation de trottoirs seront effectués du côté nord du boulevard de l’Hôtel-de-Ville ces 13 et 14 mai, entre le boulevard Armand-Thériault et la rue des Cerisiers.

Par assurer la sécurité des travailleurs et maintenir un passage pour les piétons, la circulation automobile sera réduite à une seule voie sur le boulevard, en direction ouest. À noter que l’accès à tous les commerces sera maintenu.

Il est possible qu’un certain ralentissement de circulation soit ressenti pendant les travaux. Les citoyens qui le peuvent sont conséquemment conviés à privilégier des voies alternatives de circulation, telles les rues des Marguerites ou Fraser.

Intersection boulevard Cartier / rue Léveillé

Une intervention en sous-sol prendra par ailleurs place à l’intersection du boulevard Cartier et de la rue Léveillé à compter de lundi matin, pour une période de 2 à 3 jours. La rue Leveillé sera fermée entre la rue Villeray et le boulevard Cartier, il faudra donc emprunter les rues Villeray puis Plourde pour atteindre le boulevard.

Par ailleurs, la tranchée obligera également à obstruer une voie sur le boulevard Cartier. Des signaleurs seront présents durant les heures d’affluence pour contribuer à maintenir une circulation fluide et sécuritaire, mais les citoyens qui peuvent éviter cette intersection sont invités à le faire, en empruntant notamment le secteur de la rue des Plateaux.