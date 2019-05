Agriculture urbaine : un important regroupement voit le jour à La Pocatière

L’histoire a débuté il y a un an. Des membres du personnel et des directions de la Ville de La Pocatière et de l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) du campus de La Pocatière rêvaient d’un projet de partenariat sur le thème de l’agriculture urbaine, pédagogique et communautaire.

Ils étaient prêts à parier qu’il serait possible de mobiliser des partenaires du milieu autour d’un site pédagogique en agriculture urbaine. Un endroit de démonstration où la population pourrait apprendre et développer un savoir-faire lié à l’agriculture intégrant des principes de permaculture. Après de nombreux démarchages et plusieurs rencontres de travail, un véritable regroupement en agriculture urbaine a pris forme totalisant 16 partenaires différents.

Y prennent part : La Ville de La Pocatière, l’ITA, campus de La Pocatière et sa formation continue, le Jardin floral de La Pocatière, l’École Sacré-Cœur, le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation (MQAA), le Marché public de la Grande-Anse, Biopterre, l’Association des producteurs de tourbe horticole du Québec (APTHQ), l’École Polyvalente La Pocatière, le Cégep de La Pocatière, le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le CISSS du Bas-Saint-Laurent, Projektion 16-35, le comité d’embellissement et le comité-citoyen des Incroyables comestibles.

« Dès qu’on expliquait aux partenaires ce que nous voulions mettre en place, ils étaient emballés et nous partageaient les idées de projet en agriculture urbaine auxquels ils étaient déjà en train de réfléchir », mentionne Émélie Lapierre, coordonnatrice des Services horticoles de la Ville de La Pocatière.

Les partenaires du Regroupement en agriculture urbaine ont élaboré leur mission comme suit :

• Partager de l’information

• Créer un réseau d’entraide pour mettre en œuvre des projets en agriculture urbaine

• Faire rayonner l’ensemble des initiatives en agriculture urbaine sous un projet fédérateur et en constante évolution.

De plus, ils se sont dotés d’une vision commune afin que tous s’entendent sur les principes de cette démarche :

• Réappropriation de l’agriculture, d’un savoir-faire dans une démarche d’autonomie alimentaire et de circuits courts;

• Transmission des connaissances techniques en production alimentaire;

• Utilisation de techniques essentiellement écologiques;

• Respect des particularités de chacun des projets.

Dès cet été, les citoyens verront quelques aménagements comestibles et communautaires apparaître et d’autres existants se bonifier. Notamment : des bacs potagers aux abords de l’École Sacré-Cœur, l’agrandissement du site : Adopte ta parcelle des Incroyables comestibles le long du centre Bombardier, une terrasse comestible devant les bureaux de l’organisme Projektion 16-35, sur la 4e avenue Painchaud, 8 bacs comestibles en façade du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et l’aménagement d’un secteur du Jardin floral.

Sur la photo :

À l’arrière : Stéphanie Boudreau (APTHQ), Sébastien Tirman (Marché public de la Grande-Anse, Jacques Desjardins (Ville de La Pocatière), Pierre Saindon (Comité d’embellissement).

À l’avant : Émélie Lapierre (Ville de La Pocatière), Michel Dumais (MQAA), Myriam Thériault (CISSS Bas-Saint-Laurent), Anny Morin (Ville de La Pocatière), Sophie Brodeur (Cégep de La Pocatière), Chantale Bélanger (École Sacré-Cœur), Isabelle Dionne (Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière), Manuelle Mainguy (Cégep de La Pocatière), Cloé Gouvéïa (Jardin Floral de La Pocatière), Félix Bureau (Incroyables Comestibles La Pocatière), Simon Côté-Bouchard (Cégep de La Pocatière).

Absents de la photo : Jean-Yves Rioux (Formation continue de l’ITA), Marie-Claude Carbonneau (ITA), Kristelle Lévesque (Projektion 16-35), Kathy Fortin (École Polyvalente La Pocatière).