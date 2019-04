Un festival de la bière au Parc Clair Soleil de Témiscouata-sur-le-Lac

La région du Témiscouata fêtera elle aussi la bonne bière et le plaisir de se retrouver ensemble, cet été, alors que la première organisation du festival Témis en bière verra le jour les 2 et 3 aout au Parc Clair Soleil de Témiscouata-sur-le-Lac. Un événement que l’on souhaite rassembleur et lors duquel les brasseurs et commerçants locaux seront à l’honneur.

L’initiative est celle de Stefan Paradis. Depuis deux ans, l’enseignant de profession travaille à mettre sur pied un festival de la bière afin de dynamiser son milieu en saison estivale. Une occasion, également, de mettre en valeur le travail des artisans brassicoles d’ici auprès de la population locale, mais aussi aux nombreux touristes en visite dans la région à ce moment de l’année.

D’ailleurs, plusieurs microbrasseries ont déjà confirmé leur présence. C’est le cas du Secret des Dieux de Pohénégamook, des Fous Brassant de Rivière-du-Loup, du Caveau de Trois-Pistoles, de l’Octant de Rimouski, de Ras l’Bock de Saint-Jean-Port-Joli et de Côte-du-Sud de Montmagny.

Les noms d’autres microbrasseries seront dévoilés dans les prochaines semaines. De plus, des produits de la distillerie Fils du Roy de Saint-Arsène seront disponibles. Parmi les restaurateurs, on comptera les Viandes duBreton et d’autres commerçants locaux.

Pour Stefan Paradis, qui s’est allié avec le Ballon sur glace mineur du Témiscouata pour l’organisation de l’événement, le Parc Clair Soleil était l’endroit tout indiqué pour tenir une telle activité. Non seulement le site est-il superbe, il propose également des activités pour petits et grands à proximité.

DÉTAILS

Les festivités se dérouleront le vendredi 2 aout de 14 h à minuit et le samedi 3 aout de 12 h à minuit. L’admission sera gratuite pour entrer sur le site. Les consommations (nourriture et bières) seront achetées avec de l’argent comptant. Il faudra aussi avoir en main le bock officiel de l’événement en vente au cout de 8 $ au cours des mois de mai et juin (prévente).

Notons que la musique prendra également beaucoup de place lors de Témis en bière considérant qu'il y en aura tout au long de l'évènement. Plusieurs groupes locaux ou originaires de la région se produiront sur scène.

Davantage de détails dans votre Info Dimanche du 1er mai.