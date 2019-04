La robotique au service de la réussite des élèves

Plus de 100 élèves de 6 à 14 ans de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs participeront à l’Interclasse de robotique présenté le 3 mai de 9 h à 14 h, au Pavillon municipal de Témiscouata-sur-le-Lac.

Lors de cette journée ouverte au public, deux volets seront à l’honneur : le volet compétition et le volet créatif. Les élèves ont déjà choisi leur projet et préparent leurs robots en classe depuis déjà quelques mois.

Le volet compétition comporte trois différentes courses de robots et une compétition de combat Sumo. Ces compétitions permettent l’utilisation de deux types de robots montés par les élèves. Le volet compétition implique des défis précis avec des règlements prédéterminés, ce qui demande parfois une programmation très complexe. Quelquefois, seule la rapidité d’exécution permet de départager le podium. On retrouve autant des élèves du primaire que du secondaire pour ce genre de compétition.

Dans le volet création, les élèves sont invités à présenter leur projet robotique sous forme de kiosque. Certains s’inspirent d’une thématique précise, comme les manèges, et d’autres présentent des projets créatifs développés en classe. C’est l’occasion pour eux d’élaborer des projets multidisciplinaires impliquant la construction technologique, la programmation, l’écriture et la communication orale.

Depuis 2014, la tradition de la robotique se maintient à la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs et ses élèves font très bonne figure. Les équipes de la CSFL ont monté sur le podium aux trois dernières éditions du concours de robotique Zone 01 à Québec. De plus en plus d’enseignants constatent les avantages de ce levier pédagogique. Annie Pelletier et Julie-Soleil Leclerc Tremblay, conseillères pédagogiques à la CSFL, s’entendent pour dire : « Il est toujours impressionnant d’être témoin de la ténacité des élèves à résoudre des problèmes de programmation ou de conception technologique. L’Interclasse, c’est la possibilité pour eux de collaborer et de partager leur expérience. Leur implication se manifeste par un remarquable travail d’équipe et par des efforts soutenus. Toute une gamme d’émotions est ressentie lorsque la programmation est enfin la bonne! L’Interclasse est aussi l’occasion pour les enseignants de réseauter avec les collègues et de s’inspirer des différentes pratiques. »

La CSFL compte bien poursuivre le développement de la robotique dans ses écoles. Aujourd’hui, il est primordial de préparer les élèves à être des créateurs du numérique plutôt que de simples consommateurs.