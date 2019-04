Près de 50 000 $ remis à huit paroisses dans les Basques

Le 10 mars dernier avait lieu le tirage de la loterie pastorale tenue conjointement par les paroisses de Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Cyprien, Saint-Clément, Sainte-Rita, Saint-Médard, Trois-Pistoles, Saint-Mathieu et Saint-Éloi. Quatorze gagnants se sont partagé 14 000 $, tandis que les huit paroisses participantes se répartissent près de 50 000 $.

Cette loterie qui existe depuis douze ans dans le Secteur pastoral des Belles-Vues a pris un nouveau tournant cette année en incluant trois paroisses du Secteur pastoral des Basques à l’édition 2018-2019. Ainsi 2 400 billets au cout de 30 $ chacun ont été mis en vente, la majorité des paroisses ont pu vendre la totalité des billets leur étant attribué mais quelques billets n’ont pas trouvé preneur.

Malgré tout ce sont près de 50 000 $ qui ont été répartis entre les huit Fabriques participantes et c’est sans contre dit une aide inestimable pour chacune d’entre elles. Ainsi, la Fabrique de Saint-Jean-de-Dieu reçoit 9 981 $, Saint-Cyprien 8 298 $, Saint-Clément 3 540 $, Saint-Médard 1 549 $ et Sainte-Rita 2 102 $, tandis que Trois-Pistoles obtient 17 250 $, Saint-Mathieu 4 426 $ et Saint-Éloi 2 213 $. Cet argent permet aux Fabriques d’assumer plusieurs dépenses et leur donne un sérieux coup de pouce financier.

Du côté des gagnants, c’est Danielle Michaud de Trois-Pistoles qui a remporté le premier prix de 4 000 $, tandis que Benoît Bérubé et Madeleine Leclerc, également de Trois-Pistoles, mettent la main respectivement sur le deuxième et le troisième prix, soit 2 500 $ et 1 500 $. Fernande Gosselin, de Saint-Cyprien, et Jocelyn Fournier, de Saint-Jean-de-Dieu, remportent chacun 1 000 $, alors que Nathalie Malenfant, de Saint-Cyprien, et Étienne St-Amand, de Saint-Hubert, ainsi que la Famille Dubé, de Saint-Angèle-de-Mérici, repartent avec les deux prix de 750 $. Les trois prix de 500 $ sont remis à Groupe Lebel inc, de Rivière-du-Loup, Rinelle Aubut, de Saint-Jean-de-Dieu, et les employés de la Banque Nationale de Trois-Pistoles. Finalement Martine Dubé, de Sainte-Rita, Diane Bélanger, de Rimouski, Margot St-Pierre, de Trois-Pistoles, et Solange Sénéchal, de Sainte-Rita gagnent chacune 250 $.

Les huit paroisses participantes tiennent à féliciter les gagnants et à remercier toutes les personnes qui se sont procuré des billets et ont ainsi démontré leur appui à leur paroisse. Et bien sûr un merci infini à tous les bénévoles qui ont offert temps, énergie et effort à faire de cette loterie un succès encore cette année.